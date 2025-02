Sportnews.eu - F1, Verstappen ironico: “Fischi per me? Forse sono sordo”

Il Circus della Formula 1 si è rimesso in moto, con i primi test in Bahrein: tra gli spalti moltiper Max: il pilota risponde.La Formula 1 sta per ricominciare, dopo la pausa invernale. Tra pochi giorni il primo Gran Premio della stagione 2025, l’ultima prima dell’introduzione del nuovo controverso regolamento, che partirà dal 2026. Nel frattempo, il Circus è approdato in Bahrein, dove sta svolgendo i primi test: qui si sperimentano le nuove vetture e i piloti, dopo gli allenamenti in casa, prendono confidenza con la pista.Il campione del mondo Max(Sportnews.eu)Al centro dell’attenzione, in queste ore, il pilota olandese Max, campione del mondo, il quale lo scorso anno ha avuto molteplici problemi con la sua Red Bull. Dopo l’allontanamento di Sergio Perez e l’ingaggio del giovane Liam Lawson, la scuderia anglo-austriaca è in cerca di riscatto, dopo la sconfitta nella classifica costruttori, dietro a McLaren e Ferrari.