Lapresse.it - F1: Test Bahrain 2025 live, Leclerc e Antonelli sfrecciano al mattino

Charlesha chiuso davanti a tutti la sessione mattutina didella F1 inoggi, venerdì 28 febbraio, in vista del Mondiale. Ancora buone indicazioni per la Ferrari nella mattinata dell’ultima giornata di collaudi.ha fatto segnare il miglior tempo in 1’30?811, alle sue spalle la Mercedes del rookie Andrea Kimia +0?077 e la McLaren di Lando Norris a +0?132.Quarto tempo per la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen a +0?398. Quinto tempo per la Alpine dell’australiano Jack Doohan staccato +0?428. Peranche un piccoloacoda senza conseguenze, mentre Norris continua a impressionare per la costanza dei tempi nelle simulazioni di gara. Un dato su cui in Ferrari stanno già lavorando per trovare le contromisure.Da segnalare infine che la sessione ha subito un breve stop per l’improvvisa esplosione del vetro della cabina della direzione gara, forse dovuta al forte vento che ha caratterizzato la mattinata sul circuito di Sakhir.