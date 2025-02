Oasport.it - F1, risultati e classifica Test Sakhir 2025: day3. Russell precede Verstappen, Hamilton e Leclerc fuori dalla top-5

Leggi su Oasport.it

Calato il sipario sull’ultima giornata deipre-season di F1. Sul circuito di, in Bahrain, si sono acquisite informazioni sui progetti di un campionato particolare. Sarà, infatti, una stagione di “passaggio” per quello che sarà nel 2026 con l’attesa rivoluzione tecnica: nuove monoposto, abbinate a nuove Power Unit.Un day-3 in cui è stato fondamentale capire il funzionamento delle nuove gomme, associato alle monopostoin grado di generare una percentuale di carico maggiore. Ferrari ha lavorato alacremente sulle sospensioni, passando allo schema “pull-rod” sull’avantreno e scegliendo questa accoppiata se si tiene conto anche del posteriore. Lewise Charlessi sono alternati alla guida della SF-25 in cerca della miglior messa a punto.Il britannico ha dovuto lavorare nelle quattro ore pomeridiane in maniera tale da cucirsi addosso la Rossa, lui che da nuovo arrivato ha questa necessità visto il poco tempo a disposizione prima dell’inizio del campionato previsto nel week end del 14-16 marzo in Australia.