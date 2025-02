Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Ottenuti risultati molto utili, sul ritmo è difficile esprimersi”

Leggi su Oasport.it

Si chiude il sipario sui test di F1 sul tracciato di Sakhir, in Bahrain. Nell’ultima giornata, i team hanno provato gli assetti migliori ed hanno recepito tutte le informazioni dalle macchine. La sessione si è conclusa con il primo posto di George Russell che, con la sua Mercedes, ha fatto segnare il crono di 1? 29” 545. Secondo posto, con soli 0.021 millesimi di ritardo, per la Red Bull guidata da Max Verstappen.Buona prova per la McLaren, affidata nel pomeriggio ad. L’australiano ha concluso le prove con il quarto tempo, a 0.395 dalla prima posizione. La scuderia inglese è stata, però, nettamente la migliore sul passo gara, soprattutto per la costanza dimostrata in questa sessione.Il 23enne di Melbourne, intervenuto in mattinata ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Ieri abbiamo ottenuto moltie sono entusiasta di fare altri giri questo pomeriggio.