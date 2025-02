Oasport.it - F1 oggi in tv, Test Sakhir 2025: orari venerdì 28 febbraio, canali, programma, streaming

Quest’andrà in scena la terza e ultima giornata deicollettivi pre-stagionali di Formula Uno sulla pista di, quando mancano due settimane alle prove libere del Gran Premio d’Australia che inaugurerà il Mondiale. Ilodierno in Bahrain prevede come nei giorni scorsi due sessioni da quattro ore ciascuna (con in mezzo una pausa pranzo di 60 minuti) che completeranno ufficialmente la pre-season.LA DIRETTA LIVE DEIDI F1 DALLE 8.00Si preannuncia un day-3 molto interessante, in cui alcuni team potrebbero cominciare a svelare almeno parzialmente le proprie carte effettuando almeno una simulazione di qualifica e continuando a lavorare sui long-run in ottica gara. Grande curiosità per verificare i possibili valori in campo tra le quattro scuderie di vertice McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes.