F1 Max Verstappen | Mi godo la macchina non può essere peggiore dell’anno scorso…

Oggi ci sarà l’ultima giornata di test di Formula 1 a Sakhir, ma Maxsi è detto soddisfatto dei progressi della sua Red Bull. Sulla carta McLaren e Ferrari partono davanti a tutte, ma l’olandese, quattro volte campione del mondo, non vuole cedere lo scettro e ha dimostrato come il pilota ancora possa fare la differenza.Queste le parole del neerlandese dopo la seconda giornata di test in Bahrain: “Questanon puòdi quellascorso. Credo che stiamo lavorando nella giusta direzione”.“Dobbiamo continuare a seguirla e vedere che cosa possiamo ricavarne. Siamo soltanto nei primi giorni della stagione, stiamo ancora capendo dove e come possiamo migliorare. Ma ieri me la sono goduta, ed è già una gran bella differenza rispetto alla scorsa stagione“.Prosegue Max: “L’intero team ha imparato molto da quello che è successo nel 2024.