Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Giornata nella norma, c’è ancora lavoro da fare. A Melbourne non saremo i più veloci”

Leggi su Oasport.it

unaimportante per Maxnei test di Sakhir (Bahrein). Il Day-3 del test pre-stagionale ha visto il quattro volte campione del mondo impressionare sia sul giro secco, sia sul fronte del passo gara. La RB21 sembra rispondere nel migliore dei modi e il pilota olandese sembra rinfrancato dopo un finale di 2024 difficile.Il miglior tempo dellaè stato fissato da George Russell (Mercedes) in 1:29.545 con appena 21 millesimi di vantaggio proprio su Max(Red Bull). Terzo Alexander Albon (Williams) a 105, quindi quarto Oscar Piastri (McLaren) a 395 millesimi, quinto Pierre Gasly (Alpine) a 495, e sesto Lewis Hamilton (Ferrari) a 800. Settima posizione per Yuki Tsunoda (Racing Bulls) a 952 millesimi, ottava per Esteban Ocon (Haas) a 1.183, quindi nona per Charles Leclerc (Ferrari) a 1.