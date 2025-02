Oasport.it - F1, Leclerc detta il passo a metà dell’ultima giornata di test a Sakhir. Molto bene Antonelli, 3° Norris

Grande equilibrio tra i top team nella sessione mattutina della terza e ultimadeicollettivi ufficiali pre-stagionali di Formula Uno sulla pista di. Charlesha messo a referto il miglior tempo aday-3 con 1’30?811, confermando tutto sommato un buon feeling con la SF-25 almeno sul giro secco dopo non aver rubato l’occhio ieri pomeriggio nella simulazione di gara.Il monegasco della Ferrari ha completato di fatto il suo programma di lavoro in Bahrain (più tardi lascerà spazio al nuovo compagno di squadra Lewis Hamilton per le ultime quattro ore di collaudi), percorrendo altri 66 giri ed effettuando alcuni long-run discreti ma non eccezionali a confronto con il devastante ritmo messo in evidenza specialmente nel day-2 dalla McLaren con Lando.Stamattina l’inglese ha dovuto fare i conti con una MCL39 meno stabile e più nervosa rispetto ai giorni scorsi, forse anche a causa del vento, atandosi comunque in terza piazza a soli 132 millesimi dalla vetta e senza andare alla ricerca della prestazione pura (come i competitor d’altronde).