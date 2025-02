F1 in Bahrain ultimo giorno di test | Russell in vetta alla classifica incognita Ferrari

Leggi su Sportface.it

La pista delospita la terza e ultima giornata dipre-stagionali di F1. Team e piloti sono tornati in pista, sfruttando le otto ore a disposizione per analizzare nel migliore dei modi le vetture che torneranno in azione tra alcune settimane. Le alte temperature della pista – attorno ai 30 gradi centigradi – hanno reso la vita difficile alle squadre, con il tracciato limitato al posteriore. Nel corso della mattinata, Charles Leclerc si mette davanti a tutti. Ilsta sigla un 1:30.811, superando di 0”077 Kimi Antonelli. Terza piazza poi per Lando Norris, staccato di 0”132. Il monegasco conclude i propricompletando 66 giri, il numero più alto della sessione mattutina. Il team di Maranello si è dedicata alle sospensioni, optando per un pull-rod sull’avantreno.Nel pomeriggio, Georgefirma la miglior prestazione di giornata.