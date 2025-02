Oasport.it - F1, George Russell svetta nel day-3 dei test a Sakhir. Ferrari rimandata

È statoil migliore della terza e ultima giornata di prove libere deidi F1 in Bahrain. Il pilota della Mercedes ha stampato il tempo di 1:29.545 nelle ultime fasi della sessione a, precedendo il campione del mondo in carica, Max Verstappen (Red Bull), di 0.021 e la Williams dell’anglo-thailandese Alexander Albon.La W16 si è dimostrata particolarmente performante sul giro secco eha voluto ribadire il concetto, mentre nelle simulazioni sul passo gara la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (4° a 0.395) ha un po’ replicato quanto di buono aveva mostrato Lando Norris ieri: una costanza di rendimento impressionante, su tempi notevolissimi. Verstappen, in tutto questo, è riuscito a trovare la quadra dopo tanta fatica e i suoi riscontri sia in configurazione da qualifica che sulla durata sono stati più che buoni.