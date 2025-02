Digital-news.it - F1 2025, 3a giornata di test in Bahrain - Diretta Sky Sport, NOW e in live streaming gratuito

Carlos Sainz ha concluso al comando la secondadiin, mettendo a segno il miglior tempo dellacon un giro in 1:29.348. Il pilota spagnolo, alla guida della Williams, ha dimostrato un buon ritmo, imponendosi in una sessione particolarmente competitiva. In seconda posizione si è piazzato Lewis Hamilton, che ha guidato la Ferrari, dopo aver registrato il miglior tempo nelle prime ore del mattino. Al terzo posto si trova l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, che ha chiuso unadipositiva per la squadra di Maranello.Nel corso della parte finale della, l'attenzione si è concentrata sulle simulazioni di gara, un momento cruciale perare la costanza delle prestazioni e la gestione delle gomme. In questo frangente, la McLaren, con Lando Norris al volante, ha mostrato una grande velocità e stabilità.