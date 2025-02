Anteprima24.it - Ex Dogana, incontro con il Comitato: lavori entro luglio

Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto iri l’tra il Sindaco di Avellino Laura Nargi e Ilper la salvezza della. Il resoconto del:“L’si è svolto in un clima sereno e di concreta collaborazione, con il riconoscimento, da parte della Sindaca, del ruolo attivo di stimolo e di impegno civico che ilha svolto per tanti anni.I PUNTI FERMII1)attuali termineranno adi quest’anno, con il restauro della facciata, non delle statue. L’edificio va arredato per essere reso funzionale, occorreranno alcuni mesi. In autunno inoltrato sarà aperto al pubblico.2) La gestione del bene sarà pubblica. Sull’uso del bene, in parte già indicato dal progetto, sarà aperta una più vasta discussione pubblica, alla luce di una proposta che l’Amministrazione presenterà in tempi brevi3) Resta aperta la questione del patrimonio statuario.