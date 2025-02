It.newsner.com - Evita queste 10 cose prima di una visita dal ginecologo

La maggior parte delle donne si reca di tanto in tanto dalper assicurarsi che la propria salute sia sotto controllo e per aiutare a prevenire eventuali problemi di salute.Pur sapendo quanto sia importante questo appuntamento, noi donne tendiamo ancora a rimandarlo. Per la maggior parte di noi è scomodo spogliarsi davanti a qualcuno in quell’ambiente.Per rendere laun po’ più piacevole, ecco alcunedare quando si va dal.1. Non fatevi prendere dal panicoVi sentite nervose per ladalperché il pensiero di esporvi al vostro medico vi mette totalmente a disagio? Non siete certo sole: molte donne si sentono così. Onestamente, ci sono pochepiù imbarazzanti che stare sedute sulla sedia di unaginecologica, a gambe larghe, mentre qualcuno vi esamina.