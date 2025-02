Evasione fiscosequestrati 11mln cripto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.45 Oltredi euro invalute sono stati sequestrati dalla GdF in un' inchiesta a Ravenna dalla quale è emersa un'ingentefiscale attraverso investimenti fatti in. Indagato un uomo, titolare di numerosi portafogli finanziari, dei quali però non aveva denunciato le plusvalenze. Il trader aveva a disposizionevalute per 250mln di euro. Ha accettato di integrare le dichiarazioni dei redditi dal 2017 al 2019 e ha versato 12,5 milioni all'erario.