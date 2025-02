Sport.quotidiano.net - Eurolega, Virtus Bologna-Olympiacos: orario e dove vederla

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 28 febbraio 2025 - Dopo l'Olimpia Milano, vittoriosa contro il Monaco, anche latorna protagonista in. In occasione della 27° giornata, i bianconeri ospitano allaSegafredo Arena l', che occupa il vertice della classifica con un record di 19-7. I greci, che hanno il miglior attacco della competizione (87.9 punti segnati e 20.7 assist distribuiti di media a partita) sono reduci da tre affermazioni consecutive, le ultime due in trasferta a Parigi e a Barcellona. Per quanto concerne gli emiliani invece, il ruolino di marcia europeo è esattamente all'opposto rispetto a quello degli ellenici, con sette successi e 19 ko. Un percorso che al momento sta valendo a Belinelli e compagni il sedicesimo posto in graduatoria. Nell'ultimo incontro disputato, la compagine allenata da coach Dusko Ivanovic ha ceduto il passo fra le mura amiche al Monaco.