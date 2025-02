Eurolega la Virtus Bologna lotta ma l’Olympiakos vince 70-92

Leggi su Sportface.it

Altra sconfitta per laSegafredonell’2024/2025. Nella ventisettesima giornata della stagione regolare le “V” nere, ormai fuori da ogni discorso play-off e play-in, hanno perso in casa per mano della capolista Olympiakos con il punteggio di 70-92. Un buon terzo quarto ha reso meno amara e pesante la sconfitta per i ragazzi di coach Ivanovic, sicuramente penalizzati anche dalle assenze di Shengelia, Clyburn e Polonara. Allo stesso tempo però onore alla squadra greca, che allunga in testa alla classifica dimostrandosi ancora una volta compagine di grandissima qualità. Adesso pertesta al campionato, perchè domenica c’è il big match contro l’Olimpia Milano: una sfida assolutamente da non sbagliare per rilanciare le proprie ambizioni in quello che è l’unico obiettivo rimasto nella stagione.