Etna attività vulcanica nella notte | cratere sud-est

di giovedì, ildi sud-est dell’ha registrato una nuovastromboliana. Secondo quanto riportato dagli esperti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il modello di dispersione della nubeprevede una direzione verso sud-est.Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato un graduale aumento a partire dal 25 febbraio. Gli studiosi continuano a monitorare la situazione per valutare eventuali sviluppi dell’eruttiva.Al momento, non si registrano conseguenze per l’operatività dell’aeroporto di Catania, che continua a funzionare regolarmente nonostante l’del vulcano.L'articolosud-est proviene da The Social Post.