Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta (Tuttosport), quattro nomi se salta il tecnico: da Conte a Gasperini, a chi può pensare la Juventus

di RedazioneNews24),seil: da, a chi puòlain caso di nuovo cambioLa posizione dinon sembra più così intoccabile fino a poche settimane fa. Molto se non tutto dipenderà da questo finale di stagione e dal raggiungimento del quarto posto, ma dopo l’eliminazione contro l’Empoli attorno alla Juve iniziano a farsi idei potenziali possibili sostituti.Secondosarebberoin corsa per sostituire l’attualenel caso in cui la società optasse per un nuovo: si tratta di Giampiero, Roberto Mancini, Antonioe Igor Tudor.Leggi sunews24.com