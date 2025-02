Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, quanto costerebbe alla Juve procedere col nuovo cambio in panchina? L’analisi sui conti

di RedazionentusNews24ntuscolinsuidella società bianconeraIn casantus sta iniziando a scricchiolare ladi. Le ultime due eliminazioni da Champions League per mano del Psv e Coppa Italia per mano dell’Empoli potrebbero lasciare strascichi.Non è totalmente da escludere uninal termine di questa stagione, anche se l’argomento ad oggi non è caldo e si aspetterà prima la fine dell’annata. Nel caso in cui laperò decidesse di esoneraree il suo staff dovrebbe mettere in conto una spesa da circa 20 milioni di euro (considerati i due anni di contratto rimanenti). Lo riporta Tuttosport.Leggi suntusnews24.com