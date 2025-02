Serieanews.com - Esonero Conceiçao, ora non ci sono più dubbi: dopo Fonseca tocca anche a lui

, dirigenza furiosa e pronta al ribaltone: due i possibili nomi per la sostituzione, ora non cipiùa lui – SerieAnewsUna delle ultime chance per il Milan di ritornare in corsa nella lotta per il quarto posto. Quell’asterisco in classifica, figlio del rinvio della nona giornata era una speranza a cui aggrapparsi mala possibilità di poter avere qualche punto in più in classifica a parità di giornate disputate.Ed invece è finita come peggio non poteva essere per il Milan. Una sconfitta subita in rimonta, contro una rivale diretta che ha messo la freccia, staccato i rossoneri e ringraziato pure. Ora il Bologna è sesto in classifica, in piena zona Europa mentre il Milan è rimasto in ottava posizione, con i contorni della stagione fallimentare sempre più nitidi, sempre più vivi.