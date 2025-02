Internews24.com - Esonero Conceicao, ecco la vera decisione presa dal Milan: il futuro dell’ex Inter prevede…

di Redazioneladalper il suo allenatore dopo il ko col Bologna, ilgiocatore dell’ora prevede.Clamorosa indiscrezione riportata dal quotidianoTuttosport suldi Sergioquesta mattina. Arrivano infatti novità importanti sul tecnico del– che in molti ricorderanno essere un ex calciatore anche dell’– dopo la sconfitta di ieri sera nella trasferta sul campo del Bologna. La società, a quanto si apprende, avrebbe per ora confermato il tecnico. Eppure, un nuovo passo falso domenica sera a San Siro contro la Lazio potrebbe portare al clamoroso ribaltone, il secondo in stagione dopo l’allontanamento di Fonseca a fine dicembre. Ricordiamo che lo stessoai margini della sfida aveva parlato così a Dazn del suo– «Tutti i giorni si parla del mioe non è giusto, negli anni ho affrontato squadre italiane guidate da Sarri, da Pioli e ho vinto sempre, nonostante fossero squadre più forti.