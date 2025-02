Iodonna.it - Esce oggi su Sky e in streaming su Now la bellissima serie diretta da Valeria Golino e tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza

Leggi su Iodonna.it

Ci sono racconti che travalicano il loro tempo. Opere che sfuggono alle gabbie dei generi e alle etichette critiche per imporsi come esperienze totalizzanti. L’arte della gioia,in 6 episodidache debuttasu Sky con la prima puntata, è una di queste: un viaggio sensuale e perturbante, una storia di emancipazione e desiderio che ha il volto magnetico di Tecla Insolia, perfetta nel restituire la forza, l’ambiguità e il fascino di Modesta, una delle eroine più controverse della letteratura italiana.a Cannes: «Ne “L’arte della gioia” racconto una donna libera come nessuna» X Leggi anche › “L’arte della gioia” di: la recensione di Paolo Mereghetti L’arte della gioia, riassunto della trama dellaSky (e il libro di)Il materiale di partenza è ilmaledetto di(1924-1996), scritto tra il 1967 e il 1976 ma pubblicato integralmente solo nel 2008.