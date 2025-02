Anteprima24.it - Escavatore in fiamme in città: non si esclude nessuna ipotesi

Tempo di lettura: < 1 minutoUn principio di incendio ad undi una ditta di movimento terra impegnata in un cantiere di Via Pontieri nellacapoluogo.Lesono state domate dai caschi rossi del Comando Provinciale di Avellino, intervenuti dopo una segnalazione.In corso di accertamento le cause che hanno portato al rogo. Non si. Anche quella che possa essere un’azione dolosa. Sul posto per gli accertamenti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino.L'articoloinin: non siproviene da Anteprima24.it.