Lapresse.it - Esaote presenta il nuovo ecografo MyLab C30 al congresso europeo di radiologia

Una nuova serie di ecografi nata con un progetto chiaro in mente: semplicità d’uso, massima portabilità e facilità di pulizia, insieme all’eccellenza nella qualità delle immagini. È laC-Series,ta da, gruppo attivo nell’innovazione nel settore dell’imaging medicale – ecografia, risonanza magnetica dedicata e information technology per la sanità – aldi(Ecr) di Vienna.A catturare l’attenzione l’ultimo arrivato della serie:C30, rivolto ai radiologi e, in particolare, allainterventistica, grazie all’esclusivo pannello di controllo pulibile, al touchscreen, insieme a un portafoglio completo di sonde e strumenti basati sull’intelligenza artificiale.“C30 è il top di gamma della nostra linea portatile. Il prodotto è dedicato all’ambiente radiologico con un focus particolare sull’interventistica grazie al nuovissimo pannello di controllo completamente ridisegnato e pulibile e alla semplicità d’uso che si basa su uno strumento di intelligenza artificiale.