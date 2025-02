Quotidiano.net - Esaltazione e dubbio. Una storia, tante visioni. Ecco ’Frankenstein’

Quanti mondi si nascondono dietro al mostro. Quante possibili letture. A scardinare facili semplificazioni. Lo scorrere banale della narrazione. Che poi a pensarci un attimo è quello che ci han sempre raccontato di Frankenstein, fin da bambini: uno studioso decide di dar vita a un essere umano, inizia a giocare coi cadaveri, assembla pezzi come fossero Lego, compone una creatura forte e bellissima. Sarebbe un successo. Ma improvvisamente in lui cresce la paura. Come se una misteriosa delusione lo travolgesse dopo l’ubriacatura del sentirsi un moderno Prometeo. Ed è dalle ragioni di questo rifiuto che si è mossa la riflessione di Ivonne Capece, direttrice del Teatro Fontana. Il suoarriva dal 12 al 16 marzo in via Boltraffio, prodotto da Elsinor. Un’indagine a decostruire il mito ottocentesco.