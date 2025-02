Epstein Files, l’enorme buffonata del Comitato giudiziario repubblicano su X

Leggi su Open.online

Con l’annuncio della (ennesima) pubblicazione dei documenti relativi al caso, la ricerca di un link per scaricarne il contenuto si è rivelata difficoltosa. Molti, come l’influencer di estrema destra Laura Loomer, hanno richiesto maggiore trasparenza affinché tutti potessero accedervi, e non solo un paio di influencer «pagati e di parte» (parole di Laura Loomer, ndr). In serata, l’account ufficiale X deldel Partito(House Judiciary GOP) pubblica un post contenente uno short link dove si legge chiaramente “V2”. Gli utenti, entusiasti per quella che sembrava un’operazione trasparenza da parte del Partito, sono stati trollati: il link non rimandava a un file PDF, ma al video YouTube “Never Gonna Give You Up” di Rick Astley. Il post, a seguito delle furiose proteste degli utenti, viene rimosso (archiviato qui).