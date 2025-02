Lapresse.it - Epstein, da Mick Jagger a Michael Jackson fino ai Trump: chi c’è nei file

Il Dipartimento di Giustizia degli Usa ha pubblicato una prima parte dei documenti attesi da tempo su Jeffrey, l’imprenditore morto suicida in un carcere di New York il 10 agosto 2019. Nelle carte ci sono la sua lista di contatti, i registri di volo del suo aereo – denominato inequivocabilmente ‘Lolita Express’ – e un elenco di prove che il governo ha accumulato contro di lui. Tra i nomi famosi nell’elenco dei contatti del finanziere Jeffrey, pubblicato giovedì dal Dipartimento di Giustizia americano, ci sono, oltre all’attore Alec Baldwin, Ethel Kennedy, madre di Robert F. Kennedy Jr., l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, la top model Naomi Campbell e la rocker Courtney Love. Lo si legge sul New York Post.Nell’elenco anche i nomi di Ivana, Ivanka, mentre il nome di Donaldnon compare nei contatti, ma i documenti confermano che l’ex finanziere aveva rapporti anche con il presidente degli Stati Uniti.