Ente Territorio la mazzata | Risarcire 600mila euro

Dopo la causa sul teatro da oltre un milione e mezzo di, intavolata dall’azienda alla quale è stato tolto il contratto dei lavori, ora il Comune si trova alle prese con un altro procedimento legale da 627.642,14per la cancellazione di. "Il 20 gennaio è arrivato l’atto di citazione da parte della liquidazione giudiziale, nella persona dell’Avvocato Pancaldi che richiede al giudice di impegnare il comune al risarcimento di 627642,14– è lo stesso sindaco a dare l’annuncio – abbiamo avviato subito la fase di studio dell’atto e dopo aver conferito l’incarico al legale si valuteranno le azioni e il rischio del contenzioso, poi procederemo all’accantonamento". E ricorda l’iter. "ET era nata nel 2014 con capitale sociale di 15,000, con lo scopo di promuovere e sostenere manifestazioni e fiere – dice – Negli anni e non durante la presamministrazione, la società ha maturato debiti ingenti fino alla messa in liquidazione volontaria nel 2018 con un passivo di 423.