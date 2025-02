Quotidiano.net - Eni investe 28 miliardi e accelera sulla transizione

Ventottodi investimenti nei prossimi quattro anni perreenergetica. E dividendo 2025 in aumento del 5% a 1,05 euro per azione, con un programma di buyback fissato a 1,5con un upside fino a 3,5. Eni alza il velo sul piano al 2028 e annuncia un accordo con Petronas per creare una joint venture nell’upstream in Indonesia e Malesia, che consentirà una produzione di 500mila barili di olio equivalente al giorno e avrà un potenziale esplorativo di circa 10di barili. Illustrando i conti del 2024, chiusi con utili in calo del 37% a 5,2anche se i risultati sono "superiori alle attese", l’ad Claudio Descalzi ha parlato di "eccellenti progressi strategici e operativi", delineando i dettagli di un piano ambizioso che punta a consolidare il core business dell’esplorazione e produzione, mentre sienergetica, con un focusdiversificazione e sulle nuove tecnologie.