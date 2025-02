Gravidanzaonline.it - Endometriosi e gravidanza: sfide, possibilità e consigli per concepire

Il 10-15% delle donne in età fertile soffre di. Un dato, quello della Fondazione Veronesi, che indica come circa tre milioni di donne siano interessate da una condizione che, tra le altre, ha ripercussioni anche sulla fertilità e sulla. È quindi utile approfondire e chiarire gli aspetti importanti del rapporto traper comprendere la portata del fenomeno e offrire informazioni utili a prendere consapevolezza di questa realtà per migliorare la gestione della propria salute riproduttiva.e fertilità: quali sono le difficoltà nel?Fonte: iStockSebbene non escluda del tutto ladi avere una, l’riduce la fertilità. Il Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS stima che circa il 30-50% delle donne conha difficoltà nel