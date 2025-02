Quotidiano.net - Emporio Armani. Inaspettata e libera: la donna ha voglia di mettersi in gioco

La moda come caleidoscopio di stoffe, colori e divertimento. "Le figure femminili che preferisco hanno un certo rigore, ma inmi piace rompere gli schemi con qualcosa di inaspettato, suggerire un atteggiamento più libero, divertito e noncurante". Giorgiomette subito in chiaro che la collezioneautunno inverno 2025-2026 diè intessuta da un fil rouge che mira a stupire: il. Il brand è un teatro di sperimentazione per lo stilista, che qui abbandona il rigore formale per un sofisticato divertissement. Nel terzo giorno della Fashion week milanese la sfilata diè un rimando costante alin. Allora, che la partita abbia inizio. Si gioca con le sovrapposizioni e con l’uso abituale dei capi, per creare quelle che sembrano illusioni ottiche: i colletti e i polsini da camicia usati come collane e braccialetti, le ballerine che mettono le fibbie e i mocassini che diventano stivali.