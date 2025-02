Ilrestodelcarlino.it - Emma Morton & The Graces. Da X Factor al teatro Socjale

L’incontro e la contaminazione tra soul, jazz, folk e roots-rock caratterizzano i concerti dell’incontenibile cantante scozzese. Stasera canterà aldi Piangipane accompagnata sul palco da un trio formato da Roberto Villa, Pietro Perelli e Luca Giovacchini. Nei loro live, le improvvisazioni cariche di emotività ed il loro dialogo spontaneo portano il pubblico a lasciarsi trascinare in un vortice di emozioni irrefrenabile.è una cantante nata a Edinburgo nel 1986, ma residente in Italia ormai da molti anni. Dotata di un timbro di voce particolare e di una presenza scenica di forte impatto, si è fatta notare per la partecipazione all’ottava edizione di ’X’, nella squadra di Mika. Il successo ottenuto nella trasmissione tv le ha consentito di pubblicare il suo primo extendend play per l’etichetta Rca, intitolato ’Daddy blues’, che è anche il nome del singolo di punta.