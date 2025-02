Quotidiano.net - Elicottero avrebbe potuto salvare i ragazzi nel Natisone in sei minuti

"Per, l'impiegato solo duea testa, con verricello e ciambella, se fosse stato attivato in tempo utile. Dunque in seitutti sarebbero stati salvati". Lo rivela all'ANSA, l'avv.Maurizio Stefanizzi, legale delle famiglie dei tre giovani travolti dal. Il legale si è espresso sulla scorta della ricostruzione dei carabinieri, ora in possesso anche delle parti offese. "La tempistica è stata stabilita direttamente dalla perizia, redatta dall'esperto del Soccorso alpino, chiamato ad analizzare le manovre necessarie al tecnico di elisoccorso, che quel giorno era all'aerobase di Pasian di Prato ma che è stato allertato troppo tardi", aggiunge il legale.