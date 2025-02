Donnapop.it - Eleonora Giorgi ultime notizie sulla malattia: come sta oggi? Ecco il triste annuncio

Leggi su Donnapop.it

sta? La nota attrice sta combattendo duramente con lada cui è affetta, ma purtroppo lesono tutt’altro che incoraggianti.Qualche settimana fa, il suo primogenito – al Corriere della Sera – aveva raccontato che la situazione fosse molto delicata e ormai le speranze sembrano esser perse: “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno”. View this post on InstagramA post shared by Verissimo (@verissimotv)Proprio di recente, poi, Barbara Palombelli, durante l’ultima puntata di Forum – in compagnia del secondogenito di– ha lanciato un appello allarmante, dichiarando che la nota attrice “ci stesse per salutare”.