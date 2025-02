Liberoquotidiano.it - Eleonora Giorgi, "perché mi tengono in vita": le parole che commuovono l'Italia

"Miinnonci sia futuro, matutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo". Con questesconvolgenti, per lucidità e dolente razionalità,ha fotografato la sua situazione attuale. L'attrice romana, 71 anni, da due anni è alle prese con un tumore al pancreas. Nelle ultime settimane, sembra essersi avvicinato inesorabilmente il momento dell'addio che lei stessa, però, si sfa sforzando di vivere nella maniera più serena possibile, per sé ma soprattutto per chi le sta vicino. A cominciare dal figlio Paolo Ciavarro (avuto dal collega Massimo Ciavarro) e dalla nuora Clizia Incorvaia che l'hanno resa nonna del piccolo Gabriele tre anni fa. Oggi laè ricoverata in una clinica romana, dove si sta sottoponendo alla terapia del dolore a base di morfina e cortisone.