Eleonora Giorgi, il drammatico diario del figlio a La volta buona: "Difficile spiegare come sta"

Il quadro clinico disi è aggravato notevolmente. Da tempo alle prese con la lotta contro un tumore al pancreas, la stessain una recente intervista al Corriere della Sera ha spiegato che le resta poco da vivere. Dunque le parole di Barbara Palombelli nella puntata di Forum di mercoledì 26 febbraio: "sta per salutarci", ha scandito, commossa. Ed in questo contesto ritornano alla mente le parole di Andrea Rizzoli,della, che è stato ospite di Caterina Balivo a La- format in onda su Rai 1 - lo scorso 7 febbraio. Con l'occasione aveva presentato il libro Non ci sono buone notizie, interamente dedicato alla malattia che aveva colpito la madre. "Sta combattendo per la sua vita, èdire esattamentesta", spiegava Rizzoli alla Balivo.