Elena Preziosi per la prima volta alle sfilate con mamma Vittoria Puccini 

Il Dna non mente, gli occhi verdi e quei capelli biondi sono inconfondibili: per laPuccini e la figliahanno partecipato insiemedella Milan Fashion Week, e la somiglianza tra le due è balzata subito agli occhi.da Fendi conPucciniSedute nel front row all’evento che ha celebrato i cento anni di Fendi,e figlia erano bellissime con total look della maison. Le due hanno posato anche sul red carpet, su cui hanno sfilato, tra gli altri, anche Bianca Balti, Miriam Leone e Rose Villain, una reunion dopo l’esperienza al Festival di Sanremo.Puccini in questi mesi sta vivendo un periodo particolarmente positivo dal punto di vista lavorativo. È tra le protagoniste di FolleMente, il nuovo film di Paolo Genovese, e della serie Belcanto, in onda su Rai 1.