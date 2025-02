EIT Deep Tech Talent Initiative | fino a 60mila euro per progetti di formazione

Leggi su Ildenaro.it

Nell’ambito della, l’pean Institute of Innovation andnology – EIT ha pubblicato una open call volta a finanziare programmi di. La scadenza per partecipare è fissata all’8 aprile 2025.Le proposte devono essere finalizzate allo sviluppo dellaper un pubblico che comprende gli studenti dell’istruzione superiore che necessitano di unapiù specializzata e adulti che necessitano di ulteriori competenze nel settore.In particolare, il bando ha tre obiettivi principali: aumentare il numero di persone formate ininpa; ampliare, migliorare e diversificare il catalogo formativo dell’Iniziativa EIT; promuovere la collaborazione tra i pledgers dell’Iniziativa EIT.Le proposte devono sostenere formazioni in una delle seguenti aree: informatica avanzata / Informatica quantistica; produzione avanzata; materiali avanzati; aerospaziale, automobilistico e telerilevamento; intelligenza artificiale e apprendimento automatico, compresi i Big Data; biotecnologie e scienze della vita; comunicazioni e reti, incluso il 5G; cybersecurity e protezione dei dati; elettronica e fotonica; internet delle cose, W3C, Web semantico; robotica; semiconduttori (microchip); energia sostenibile e tecnologie pulite; realtà virtuale, realtà aumentata, metaverso; web 3.