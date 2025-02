Egitto | Israele vuole estendere 1ma fase

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.15 Sono riprese al Cairo le trattative per la prosecuzione dell'accordo sulla tregua trae Hamas. Fonti egiziane e media riferiscono chevorrebbela primadi cessate il fuoco per altri 42 giorni,con il rilascio di 3 ostaggi a settimana,in cambio della scarcerazione di palestinesi. Hamas,invece, vorrebbe procedere con la seconda. Gli ostaggi non saranno rilasciati tutti, finchénon chiarirà su fine della guerra.Ma possibile discutere scambio di ostaggi malati con detenuti palestinesi.