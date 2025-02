Edoardo Serafini morto per un incidente sul lavoro | parte il processo

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 28 febbraio 2025 – “Un’attività manutentiva complessa e pericolosa per la quale non aveva le necessarie competenze, che non era in alcun modo prevista e regolata dai documenti contenenti le procedure dell’impresa, che richiedeva personale specificamente qualificato e, soprattutto, lo hanno fatto senza dotarlo di attrezzature idonee”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa dello Studio3A-Valore S.p.A. che assiste i familiari diall’età di 29 anni.“E’ frutto delle solite, gravi e fatali violazioni delle più banali norme di sicurezza l’ennesima morte sul, – si legge ancora nel comunicato – quella, ad appena 29 anni, del romano, deceduto il 24 gennaio 2024 in seguito ad un gravissimo infortunio occorsogli presso la Maccarese Spa, una delle più grandi aziende agricole e zootecniche del Paese, che appartiene al gruppo Benetton, che si trova a Fiumicino e nella quale il giovane era regolarmente assunto.