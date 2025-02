Ilrestodelcarlino.it - Ecomuseo all’aperto nella valle delle Tagliole

La stagione invernale volge ormai al termine, e in Appennino già si pensa all’avvio dell’escursionismo primaverile.(che comprende i laghi Santo e Baccio, e vette come Giovo e Rondinaio) è stata accolta con favore la posa di cartellonistica sia per la visita dei percorsi con "geositi" geologico-ambientali che per l’. Le tabelle puntano a far conoscere e valorizzare le aree di interesse geologico-geomorfologico e pedologico per la conservazione, per lo più concentrati o ricadenti proprio. Oltre alla cartellonistica, l’intervento coordinato dall’Ente Parchi Emilia Centrale ha prodotto anche un docu-film informativo e una carta geo-turistica e sono state svolte attività didattico-formative presso le scuole e attività informative rivolte alla cittadinanza.