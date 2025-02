Ecco quando finisce ufficiale Grande Fratello annunciata finalmente la data della finalissima

Leggi su Caffeinamagazine.it

La diciottesima edizione delsi avvia verso la sua conclusione, e l’attesa per la finale cresce tra il pubblico e i concorrenti. Durante la puntata in diretta del 6 febbraio 2025, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato che la finale del reality show andrà in onda a breve. Tuttavia, fino ad ora almeno, laesattafinale sembrava essere oggetto di discussione. Alcune fonti indicavano che lasarebbe stata trasmessa di lunedì sera, con le date del 17 o 24 marzo in lizza.>> “Torni a casa”., Amanda Lecciso eliminata. L’annuncio di Signorini: il motivoAltre fonti, invece, riportavano che la finale sarebbe stata prevista per lunedì 31 marzo 2025. Ma niente panico, ieri seraAlfonso Signorini ha dato confermadi fine di questo2024.