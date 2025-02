Liberoquotidiano.it - Ecco perché tutti prima o poi avremo un'auto di colore bianco: la scoperta

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Allestimento lounge, se possibile con motore termico, ibrida magari che mi evito le prossime mannaie del sindaco Sala, e poi il.". Bum, gelo in concessionaria. Sulla variabile cromatica dell'nuova si consuma sempre uno psicodramma. Si chiede al partner, si cerca nei ricordi da bambini, si scava nei sogni: qual è ilgiusto per la mia? Grigio? Nero?? O magari meglio un pastello? E poi opaco o metallizzato? A far luce sulle scelte arriva lo studio della Basf, una delle aziende più importanti al mondo nella produzione di coloranti. Partiamo da una certezza: i colori come nero esono in leggera ritirata su scala mondiale. Stiamo entrando in una nuova fase in cui a farla da padrone è il beige, almeno così dicono gli esperti del settore. Storicamente abbiamo assistito al trionfo dei colori pastello negli anni Cinquanta e Sessanta per poi passare ai colori piuttosto accesi degli anni Settanta.