Tuttivip.it - Ecco perché Floriana è sparita, decide di rompere il silenzio: “Non me ne vergogno”. Come vive oggi

Leggi su Tuttivip.it

Secondi, storica vincitrice del Grande Fratello e volto noto di diversi realityLa Fattoria e L’Isola dei Famosi, ha da tempo abbandonato il piccolo schermo. Dopo anniopinionista nei programmi di Barbara d’Urso, tra cui Pomeriggio 5 e Domenica Live,ha deciso di intraprendere un percorso completamente diverso. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha raccontato la sua nuova vita lontano dai riflettori.“Sono poco social, quasi per nulla rispetto a chi ha fatto tv. Non pubblico molto, vivo e non condivido. Che cosa faccio ora? Faccio la barista, cameriera, passo lo straccio, qui faccio tutto”. Con queste parole ha descritto il suo quotidiano, spiegando di essere impegnata in un bar ad Ardea, un comune in provincia di Roma. “Io sono nata il 5 maggio eNapoleone sono stata esiliata.