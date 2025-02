Ilgiorno.it - Ecco MuseoCity. Svelati i segreti di luoghi insoliti

Leggi su Ilgiorno.it

I baciamano delle autorità civiche, il più elegante omaggio a Maria Grazia Mazzocchi, che presiede l’AssociazioneETS, promotrice della sette giorni dedicata alla scoperta dei musei milanesi, presentata ieri: dal 2 all’8 marzo, la durata si prolunga in considerazione del successo crescente della manifestazione (www..it e mappe distribuite anche in Stazione Cadorna). Oltre 100.000 visitatori nel 2024. Tra le 149 istituzioni quest’anno coinvolte, 35 partecipano per la prima volta. Consolidando la magnifica sinergia tra pubblico e privato che l’assessore Sacchi e Piraina superdirettore di Palazzo Reale considerano esclusiva della nostra città. Dal Museo di Storia Naturale di Milano, dal 1838 il primo civico fino alla piccola (la più piccola) Casa Cicca Museum, aperta in uno storico bordello, tra le nuove adesioni dei più eterogenei spazi e archivi.