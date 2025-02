Ilrestodelcarlino.it - Ecco la Ferrari fatta con mezzo milione di mattoncini Lego a grandezza naturale

Modena, 28 febbraio 2025LaSF-24, che ha corso nel passato Mondiale, ae tutta di. La presentazione a Milano Così è stato fatto in piazza San Babila a Milano per la presentazione del nuovo set in scala 1:1, pensato per gli appassionati delle corse e della velocità. Un set che combina ingegneria di precisione e design autentico, offrendo un’esperienza di costruzione coinvolgente e un modello da esposizione che celebra l’adrenalina delle corse. Questa novità consacra ancora una volta la collaborazione, iniziata nel 1998, tra il Gruppo e, due marchi iconici che riescono a combinare al massimo innovazione e divertimento. Dettagli del set Composto da 1.361 pezzi dettagliati, questo set permette ai fan di esplorare il mondo della meccanica avanzata.