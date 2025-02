Lanazione.it - Ecco ’Glock 20’, il ritorno sulla scena musicale di Samuele Fazzi

tornacon “Glock 20”, il suo nuovo singolo. Il giovane talento apuano è pronto a immettersi nel panoramanazionale con questo nuovo brano. Unalle origini.ha sempre avuto una passione innata per la musica. Fin da piccolo ha coltivato il suo talento, studiando pianoforte e canto, oltre ad altri strumenti musicali, diplomandosi al LiceoPalma. La sua partecipazione in Tv a “Il Collegio” gli ha offerto una vetrina importante, permettendogli di farsi conoscere dal grande pubblico e di condividere la sua passione per la musica. Da Marina di Massa si era trasferito a Roma per coronare il suo sogno. Ora arriva “Glock 20”: un brano coinvolgente e con un significato allegorico molto profondo, un brano in cui la Glock 20, una pistola, diventa metafora per descrivere quanto a volte l’amore possa diventare un’arma.