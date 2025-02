Gamberorosso.it - Ecco come si mangia da Bu:r di Eugenio Boer, il ristorante senza stella che ci piace lo stesso

In via Giuseppe Mercalli una coppia di ristoratori, la famiglia Bu:r, sembra raccogliere meno di quanto meriterebbe. E guardando al panorama nazionale, la miopia di parte della critica non può che lasciarci perplessi. L’eventuale riconoscimento della Rossa poi non rappresenterebbe una novità per uno dei patron, che si era già distintocuoco alla guida delEs. Ma da queste parti non ci si rassegna mica. Anzi, si continua ad andare avanti credendo nelle proprie capacità. E vistoabbiamoto, considerata la maestria con cui siamo stati accolti, non possiamo che dare loro ragione. Ci teniamo così a segnalare ile a raccontarvi la nostravole esperienza.Maricondaun RamenLa nostra recensione delfarsi tentare dalle mode che affascinano il milieu meneghino, il cuocoporta avanti le proprie idee sfoggiando uno stile culinario fortemente identitario e dalle radici italiane.