Ecco che cosa trovate a pagina 10 dei giornaloni": il clamoroso buco nell'acqua delle toghe anti-Meloni

Nel suo "Occhio al caffè" Daniele Capezzone affronta i principali temi di attualità che trovano spazio sui principali quotidiani. In questo venerdì 28 febbraio ampio spazio alla politica estera con l'incontro tra il primo ministro inglese, Keir Starmer, e il presidente americano Donald Trump. Ma al centrocronache ci sono anche i magistrati chea giornata di ieri hanno scioperato. Una agitazione che, come sottolinea il direttore editoriale di Libero, non ha alcuno effetto sull'operato del governo e della maggioranza che vanno ava riforma della giustizia. E così, per rendersi conto di quanto questo sciopero si stato privo di conseguenze basta vederec'è dopo10 sui. Qui di seguito la clip completa della rassegna stampa di Capezzone. https://t.co/O2J9YAAmxU — Daniele Capezzone (@Capezzone) February 28, 2025