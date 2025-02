Sport.quotidiano.net - Eccellenza - Girone "A»: gialloblu domenica a Certaldo. Castelnuovo stangato per il dopo partita a Massa. Satti 4 turni, stop 3 mesi a dirigenti, 500 euro di multa

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per ilpiove sul bagnato.le cinque sconfitte consecutive in campionato, è arrivata una tegola, anche se in parte annunciata, dalla giustizia sportiva: quattrodi squalifica a, da scontare a cominciare da, insieme a tredi inibizione da ricoprire cariche per il presidente Alessandro Vichi; altrettanti per il "ds" Antonio Nelli; più 500dialla società. Tutto questo in relazione all’infuocato, al rientro negli spogliatoi, di Massese-del 6 ottobre dell’anno scorso. Sul campo laera terminata 1-0 per i, con gol di Gigi Grassi su rigore. Ritornando al calcio giocato, la trasferta didelsi presenta all’insegna della riscossa per risalire un po’ la china della classifica, ferma a 37 punti dal 19 gennaio scorso, con il successo a Perignano, con gol di Camaiani.